ВС РФ поразили два парома, контейнеровоз и плавучий док в порту Черноморск

В результате ударов поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения: резервуары с горюче‑смазочными материалами, наливные эстакады, насосная станция, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.
Также поражены коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Минобороны подчеркнуло, что удары были нацелены на объекты, задействованные для военной логистики противника.
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