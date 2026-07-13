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ВС РФ поразили два парома, контейнеровоз и плавучий док в порту Черноморск

Минобороны РФ сообщило, что ночью Вооружённые Силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по порту Черноморск в Одесской области Украины. Уничтожены два морских парома типа «РО‑РО» и контейнеровоз, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ.

Источник: Life.ru

В результате ударов поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения: резервуары с горюче‑смазочными материалами, наливные эстакады, насосная станция, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.

Также поражены коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Минобороны подчеркнуло, что удары были нацелены на объекты, задействованные для военной логистики противника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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