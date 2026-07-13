В МИД назвали варварством кражу танка с братской могилы под Харьковом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала сообщения украинских СМИ о хищении танка-памятника в Харьковской области фразой «из жизни некрофилов».
Инцидент произошел в селе Оскол. Неизвестные вывезли с братской могилы танк Т-70, установленный в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе с памятником были уничтожены как минимум 12 надгробий. Захарова назвала произошедшее варварством.
«Варварство — это же тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в 21 веке, распространяется ЕСовцами повсеместно», — написала она.
На фоне участившихся случаев осквернения памяти советских воинов за рубежом, Захарова ранее заявила, что Россия не позволит замалчивать подобные инциденты.