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В МИД назвали варварством кражу танка с братской могилы под Харьковом

Захарова осудила кражу танка-памятника с братской могилы в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала сообщения украинских СМИ о хищении танка-памятника в Харьковской области фразой «из жизни некрофилов».

Инцидент произошел в селе Оскол. Неизвестные вывезли с братской могилы танк Т-70, установленный в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе с памятником были уничтожены как минимум 12 надгробий. Захарова назвала произошедшее варварством.

«Варварство — это же тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в 21 веке, распространяется ЕСовцами повсеместно», — написала она.

На фоне участившихся случаев осквернения памяти советских воинов за рубежом, Захарова ранее заявила, что Россия не позволит замалчивать подобные инциденты.

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