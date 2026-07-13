Каллас заявила о нерешенных вопросах по 21-му пакету санкций ЕС

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала работу над новым санкционным пакетом. Она уточнила, что Еврокомиссия предлагает продлить действующий «потолок цен» на российскую нефть до января 2027 года. Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что в черный список планируется внести десятки торговых судов.