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Каллас заявила о нерешенных вопросах по 21-му пакету санкций ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что подготовка 21-го пакета санкций против России еще не завершена. По ее словам, остаются спорные моменты, которые предстоит урегулировать.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Что касается 21-го пакета санкций, по-прежнему остаются некоторые открытые вопросы, но мы работаем над тем, чтобы достичь соглашения», — заявила Каллас журналистам перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе в понедельник.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала работу над новым санкционным пакетом. Она уточнила, что Еврокомиссия предлагает продлить действующий «потолок цен» на российскую нефть до января 2027 года. Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что в черный список планируется внести десятки торговых судов.

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