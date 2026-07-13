Токаев поздравил Президента Черногории и оценил новый этап отношений

В своем послании глава государства не только поздравил черногорского лидера, но и подчеркнул значение нового этапа в развитии отношений между двумя государствами.
В поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с Черногорией, которое строится на дружбе, взаимном уважении и конструктивном диалоге.
Президент обратил особое внимание на официальный визит Якова Милатовича в Астану, состоявшийся ранее. По оценке главы государства, эта встреча стала важной вехой в истории казахстанско-черногорских отношений и открыла новые возможности для расширения двустороннего сотрудничества.
«Недавний официальный визит черногорского лидера в Астану, ставший важной вехой в истории двусторонних отношений, расширил горизонты для дальнейшего укрепления взаимодействия по широкому кругу направлений».
В завершение телеграммы Касым-Жомарт Токаев пожелал Якову Милатовичу успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Черногории — благополучия, мира и процветания.
Поздравительное послание стало очередным подтверждением стремления Казахстана к развитию партнерских отношений с европейскими государствами и укреплению международного сотрудничества на основе взаимного уважения и доверия.