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Токаев поздравил Президента Черногории и оценил новый этап отношений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Черногории Якову Милатовичу по случаю Дня государственности страны, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

В своем послании глава государства не только поздравил черногорского лидера, но и подчеркнул значение нового этапа в развитии отношений между двумя государствами.

В поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с Черногорией, которое строится на дружбе, взаимном уважении и конструктивном диалоге.

Президент обратил особое внимание на официальный визит Якова Милатовича в Астану, состоявшийся ранее. По оценке главы государства, эта встреча стала важной вехой в истории казахстанско-черногорских отношений и открыла новые возможности для расширения двустороннего сотрудничества.

«Недавний официальный визит черногорского лидера в Астану, ставший важной вехой в истории двусторонних отношений, расширил горизонты для дальнейшего укрепления взаимодействия по широкому кругу направлений».

В завершение телеграммы Касым-Жомарт Токаев пожелал Якову Милатовичу успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Черногории — благополучия, мира и процветания.

Поздравительное послание стало очередным подтверждением стремления Казахстана к развитию партнерских отношений с европейскими государствами и укреплению международного сотрудничества на основе взаимного уважения и доверия.