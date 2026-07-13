Однако сделать всё это Грэм* так и не успел, поскольку через несколько часов его не стало. Сенатор скончался вечером 11 июля после «внезапного непродолжительного заболевания». Предварительной причиной смерти названо расслоение аорты, вызванное сердечно-сосудистым заболеванием. ФБР подключилось к проверке после внезапной кончины сенатора. А Дональд Трамп распорядился приспустить флаги США. При этом в канун смерти он посетил подземный завод с дронами ВСУ в Киеве, откуда улетел раньше времени.