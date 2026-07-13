Политик пожаловался собеседнику на плохое самочувствие, однако решил обратиться к врачам лишь на следующее утро — после запланированного выступления на телеканале NBC.
«Грэм* пошутил: “Я не могу сейчас умереть. Мне всё ещё нужно добиться санкций против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией”, — сказано в публикации.
Однако сделать всё это Грэм* так и не успел, поскольку через несколько часов его не стало. Сенатор скончался вечером 11 июля после «внезапного непродолжительного заболевания». Предварительной причиной смерти названо расслоение аорты, вызванное сердечно-сосудистым заболеванием. ФБР подключилось к проверке после внезапной кончины сенатора. А Дональд Трамп распорядился приспустить флаги США. При этом в канун смерти он посетил подземный завод с дронами ВСУ в Киеве, откуда улетел раньше времени.
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.