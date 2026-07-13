Азербайджан рассматривает полный выход из Совета Европы

«Скажу открыто: Азербайджан всерьез рассматривает вопрос о полном выходе из этой организации. Речь идет не о приостановке или замораживании членства — мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода. Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил не делать этого, найти выход для улучшения ситуации», — сказал Алиев.
Как отметил глава государства, в случае полного выхода Азербайджана из Совета Европы это останется незамеченным. «То есть здесь мало что изменится. Возможно, будет даже лучше. Мы не стремимся к конфронтации. К Азербайджану относятся предвзято, их претензии безосновательны», — подчеркнул он.
По словам Алиева, на протяжении двух лет Азербайджан «подвергается дискриминации» в Совете Европы. Он напомнил, что в январе 2024 года делегацию республики лишили права голоса. «Это было наказание именно за нашу позицию, за нашу территориальную целостность», — считает президент.