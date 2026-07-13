Азербайджан рассматривает полный выход из Совета Европы

Как отметил глава государства, в случае полного выхода Азербайджана из Совета Европы это останется незамеченным. «То есть здесь мало что изменится. Возможно, будет даже лучше. Мы не стремимся к конфронтации. К Азербайджану относятся предвзято, их претензии безосновательны», — подчеркнул он.