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Азербайджан рассматривает полный выход из Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика всерьез рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Соответствующее заявление он сделал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, тема которого — «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и доверия».

Источник: Reuters

«Скажу открыто: Азербайджан всерьез рассматривает вопрос о полном выходе из этой организации. Речь идет не о приостановке или замораживании членства — мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода. Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил не делать этого, найти выход для улучшения ситуации», — сказал Алиев.

Как отметил глава государства, в случае полного выхода Азербайджана из Совета Европы это останется незамеченным. «То есть здесь мало что изменится. Возможно, будет даже лучше. Мы не стремимся к конфронтации. К Азербайджану относятся предвзято, их претензии безосновательны», — подчеркнул он.

По словам Алиева, на протяжении двух лет Азербайджан «подвергается дискриминации» в Совете Европы. Он напомнил, что в январе 2024 года делегацию республики лишили права голоса. «Это было наказание именно за нашу позицию, за нашу территориальную целостность», — считает президент.