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Выборы — 2026: Условия по размещению предвыборных агитационных материалов в Госдуму РФ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Расценки на размещение материалов на сайте «НИА-Красноярск» сетевое издание Серия Эл № ФС77−91650 от 27 мая 2026, при проведении Выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 18−20 сентября 2026 года.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Расценки на размещение материалов на сайте «НИА-Красноярск» сетевое издание Серия Эл № ФС77−91650 от 27 мая 2026, при проведении Выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 18−20 сентября 2026 года.

— публикация информационного сообщения с 1 фотографией объёмом не более 1 тыс. знаков — 30 000 рублей;

— публикация аналитической статьи с 1−2 фотографиями объёмом не более 3 тыс. знаков — 30 000 рублей;

— публикация интервью 1−2 фотографиями объёмом не более 3 тыс. знаков — 30 000 рублей;

— публикация фоторепортажа 5−7 объёмом не более 2 тыс. знаков — 30 000 рублей.

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