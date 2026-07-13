Выборы — 2026: Условия по размещению предвыборных агитационных материалов в Госдуму РФ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Расценки на размещение материалов на сайте «НИА-Красноярск» сетевое издание Серия Эл № ФС77−91650 от 27 мая 2026, при проведении Выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 18−20 сентября 2026 года.
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