Шесть судов пересекли Ормуз «вслепую» после возобновления ударов США

Грузовые суда на фоне новой волны эскалации между Ираном и США стали проходить через Ормузский пролив с выключенными транспондерами, не подавая сигналов о местоположении, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. 12 июля ни одно судно не прошло через пролив открыто, при этом шесть торговых судов пересекли его со скрытыми сигналами.