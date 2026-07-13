Шесть судов пересекли Ормуз «вслепую» после возобновления ударов США

Грузовые суда на фоне новой волны эскалации между Ираном и США стали проходить через Ормузский пролив с выключенными транспондерами, не подавая сигналов о местоположении, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. 12 июля ни одно судно не прошло через пролив открыто, при этом шесть торговых судов пересекли его со скрытыми сигналами.
По данным аналитиков, последний раз по обозначенному США южному коридору суда проходили открыто в среду. По северному маршруту, контролируемому Ираном, несколько судов прошли в субботу. Владельцы грузовых судов перешли к скрытому режиму из-за неопределённости относительно того, кто контролирует маршруты и обеспечивает безопасность.
Эскалация в регионе возобновилась в ночь на 8 июля, когда США нанесли масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне. Договорённости предусматривали прекращение боевых действий, но Вашингтон заявил, что Тегеран нарушил условия в части Ормузского пролива.
Ормузский пролив — стратегически важный маршрут, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. Конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Скрытый проход судов создаёт риски для судоходства. Владельцы судов стараются минимизировать риски. США усиливают военное присутствие в Персидском заливе. Иран также наращивает оборону.
США впервые применили ударные морские БПЛА при ударах по Ирану.
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