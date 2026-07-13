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Глава NASA прибыл на Байконур увидеть отправку международного экипажа на МКС

Директор NASA Джаред Айзекман прилетел на Байконур. Он намерен не только поприветствовать международный экипаж перед отправкой на МКС, но и лично увидеть старт ракеты. Кадрами приезда американского чиновника делится журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Источник: Life.ru

Приезд Джареда Айзекмана на Байконур. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.

Айзекман решил не нарушать свой привычный образ жизни даже в командировке. Перед очередным рабочим днём его заметили на пробежке.

Напомним, экипаж отправится к Международной космической станции 14 июля. Старт пилотируемой миссии пройдёт с космодрома Байконур. В основной экипаж МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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