Глава NASA прибыл на Байконур увидеть отправку международного экипажа на МКС

Приезд Джареда Айзекмана на Байконур. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.
Айзекман решил не нарушать свой привычный образ жизни даже в командировке. Перед очередным рабочим днём его заметили на пробежке.
Напомним, экипаж отправится к Международной космической станции 14 июля. Старт пилотируемой миссии пройдёт с космодрома Байконур. В основной экипаж МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.
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