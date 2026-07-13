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Алиев высказался о восстановлении отношений Азербайджана и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что напряженность в отношениях между Баку и Москвой осталась в прошлом, а двусторонние связи полностью восстановлены.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Были сложности. Да, мы все о них знаем, но важно, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализованы», — сказал Алиев в понедельник на встрече с участниками IV Шушинского Глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия». Политик подчеркнул, что для Азербайджана отношения с Россией представляют высокую ценость.

По словам азербайджанского лидера, диалог между странами идет по всем ключевым каналам, в том числе на правительственном уровне, по линии сопредседателей межправительственной комиссии. Тесное взаимодействие наблюдается между министерствами иностранных дел и администрациями президентов.

«Думаю, в этом плане все идет хорошо, и мы этому рады», — отметил Алиев.

Он также напомнил, что официальные лица РФ, включая президента Владимира Путина, неоднократно давали оценку динамике двусторонних связей. По словам Алиева, взаимодействие Москвы и Баку имеет вес не только для самих стран, но и для всего региона в целом.

«Они охватывают как традиционные сферы взаимодействия, так и новые направления, которые возникают сегодня. Конечно, очень важную роль играют транспортная составляющая, торговля и гуманитарное сотрудничество», — подвел итог глава государства.