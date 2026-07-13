Алиев высказался о восстановлении отношений Азербайджана и РФ

«Были сложности. Да, мы все о них знаем, но важно, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализованы», — сказал Алиев в понедельник на встрече с участниками IV Шушинского Глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия». Политик подчеркнул, что для Азербайджана отношения с Россией представляют высокую ценость.