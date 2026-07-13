Радий Хабиров признал одну из проблем Башкирии

В качестве примера Хабиров привел Куюргазинский район, отметив, что там «не видно ярких событий», в отличие от Бирска. При этом в районе 14 сельских поселений, и в каждом, есть свое туристическое событие.
«Надо это изучить с главами, поговорить. Молодцы кугаргазинцы, надо брать пример. У нас в каждом муниципалитете должно быть что-то свое. Надо изучить этот опыт и тиражировать», — сказал руководитель региона.
Хабиров напомнил, что по итогам 2025 года в Башкирии был зафиксирован рост туристов почти на 9%. В республику приехало около 2,5 миллионов человек. Однако потенциал региона, по его оценке, значительно выше.
«Мы не до конца научились привлекать туристов. Это надо признать. Надо, чтобы туристы приезжали, останавливались, ночевали, оставляли деньги. Это нужно развивать», — подчеркнул глава Башкирии.