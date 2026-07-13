Польша проводит учения на границе с Россией и Белоруссией

«Мы призываем жителей проявлять осторожность в местах передвижения военной техники и воздерживаться от публикации в социальных сетях информации, фотографий и видео, изображающих передвижение войск и военной техники, поскольку такие опубликованные материалы могут быть использованы в разведывательных целях или для распространения дезинформации», — добавили в командовании.