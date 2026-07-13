Польша проводит учения на границе с Россией и Белоруссией

ВАРШАВА, 13 июл — РИА Новости. Польские военные проводят учения на границе с Россией и Белоруссией, сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши.
«Тринадцатого-четырнадцатого июля на северо-востоке Польши пройдут плановые учения отдельных подразделений вооруженных сил Польши. Цель учений — поддержание оперативной готовности и повышение боевых возможностей. Подобные мероприятия являются регулярным элементом учебной деятельности польской армии», — говорится в сообщении, размещенном в социальной сети Х.
Как предупредили военные, «в связи с учениями жители могут периодически наблюдать за передвижением солдат и военной техники, в том числе по дорогам общего пользования».
«Мы призываем жителей проявлять осторожность в местах передвижения военной техники и воздерживаться от публикации в социальных сетях информации, фотографий и видео, изображающих передвижение войск и военной техники, поскольку такие опубликованные материалы могут быть использованы в разведывательных целях или для распространения дезинформации», — добавили в командовании.