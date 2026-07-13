Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров заявил о росте турпотока в Башкирии

В Уфе на оперативном совещании правительства Башкирии Глава республики Радий Хабиров заявил о росте туристического потока в регионе.

— По итогам 2025 года у нас произошёл рост туристического потока на 9%. Почти 2,5 млн туристов в республику приезжает. Это большая часть экономики и продвижения республики. Но потенциал республики гораздо больше, мы все равно ещё до конца не научились, это надо признать, привлекать туристов, чтобы они приезжали, останавливались, ночевали, оставляли деньги. Поэтому эту инфраструктуру мы должны развивать, — призвал Радий Хабиров.

Ранее мы публиковали материал по итогам первого фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь» «Как Воскресенское и Верхотор становятся туристическими центрами Башкирии».