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Хабиров наградил фельдшера, которая ночью через грязь шла к пострадавшему

Мужчина упал с дерева.

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил фельдшера из Кумертау Анну Красуцкую почетной грамотой за мужество и безупречные профессиональные действия в экстремальной ситуации.

Как рассказал руководитель республики на оперативном совещании правительства в ЦУРе, в начале июля в Мелеузовском районе местный житель упал с дерева и оказался в труднодоступном месте, куда крайне сложно добраться.

Ливни размыли дороги настолько, что обычный автомобиль не мог там проехать. Фельдшеру вместе со спасателями пришлось пробираться к пострадавшему ночью несколько часов. Сначала они передвигались на квадроциклах, а дальше шли пешком по грязи.

Прибыв на место происшествия, Анна Красуцкая оказала пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Однако эвакуация тоже оказалась непростой: тяжелого пациента пришлось везти обратно на квадроцикле, чтобы добраться до вертолета. Мужчина выжил благодаря оказанной помощи.

Радий Хабиров лично поблагодарил медика и всех сотрудников скорой помощи. «Я когда вижу сотрудников скорой помощи, обязательно подхожу, жму руку. У них очень тяжелая работа, их надо поддерживать и говорить им всегда “спасибо”», — прокомментировал он.