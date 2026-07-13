Хабиров наградил фельдшера, которая ночью через грязь шла к пострадавшему

Ливни размыли дороги настолько, что обычный автомобиль не мог там проехать. Фельдшеру вместе со спасателями пришлось пробираться к пострадавшему ночью несколько часов. Сначала они передвигались на квадроциклах, а дальше шли пешком по грязи.