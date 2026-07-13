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МИД Ирана: в реализации меморандума с США наступил кризис

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что меморандум с США о прекращении боевых действий находится в кризисном состоянии. «В том, что (меморандум — ред.) находится в кризисном состоянии, сомнений нет», — сказал он в ходе брифинга.

Источник: РИА "Новости"

Багаи отметил, что пока США будут продолжать нарушать меморандум, Иран также не будет следовать своим обязательствам. Он заявил, что в данном случае действует принцип исполнения обязательств в ответ на исполнение обязательств противоположной стороной.

Как сообщается, американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. Иранские военные нанесли ответные удары по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий, подписанного в середине июня. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.

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