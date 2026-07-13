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На место экс-депутата Волгоградской облдумы претендуют пятеро

Пятеро волгоградцев планируют побороться за вакантное место в областной думе.

Пятеро волгоградцев планируют побороться за вакантное место в областной думе, которое освободилось после лишения статуса депутата Станислава Короткова. Среди них — самовыдвиженец, а также четыре человека, выдвинутые волгоградскими партийными объединениями в рамках кампании по дополнительным выборам депутата Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18.