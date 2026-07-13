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Лукашенко рассказали, на каком производстве за курение положено 10 отжиманий

Лукашенко сказали, на каком белорусском производстве за курение предусмотрено 10 отжиманий.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказали, на каком производстве за курение положено десять отжиманий. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства начал рабочую неделю в Шкловском районе, где ознакомится с реконструкцией ремонтных мастерских агросервиса. В районе создается современный центр по обслуживанию как сельскохозяйственной техники, так и оборудования животноводческих комплексов.

— Сделать здесь образцовую сельхозтехнику. Без излишеств — типичный агросервис, чтобы показать всем, как должно быть.

заявил президент Беларуси

По словам Александра Лукашенко, в агросервисе должно быть все: запас топлива, запчасти. Также он подчеркнул, что здесь, и это касается всей страны должны быть опорные центры для предприятий.

Глава Беларуси предупредил главного инженера:

— Это должно быть в идеальном состоянии.

В цехах агросервиса железные порядок и дисциплина, а за курение на производстве предусмотрен штраф в десять отжиманий.

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