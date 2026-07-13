Лукашенко рассказали, на каком производстве за курение положено 10 отжиманий

Президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказали, на каком производстве за курение положено десять отжиманий. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства начал рабочую неделю в Шкловском районе, где ознакомится с реконструкцией ремонтных мастерских агросервиса. В районе создается современный центр по обслуживанию как сельскохозяйственной техники, так и оборудования животноводческих комплексов.
— Сделать здесь образцовую сельхозтехнику. Без излишеств — типичный агросервис, чтобы показать всем, как должно быть.
По словам Александра Лукашенко, в агросервисе должно быть все: запас топлива, запчасти. Также он подчеркнул, что здесь, и это касается всей страны должны быть опорные центры для предприятий.
Глава Беларуси предупредил главного инженера:
— Это должно быть в идеальном состоянии.
В цехах агросервиса железные порядок и дисциплина, а за курение на производстве предусмотрен штраф в десять отжиманий.