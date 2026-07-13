Радий Хабиров возмутился грубостью и хамством врачей Башкирии

Мягко говоря, иногда сталкиваемся с бездушием, а где-то и с хамством работников здравоохранения. Когда не могут получить вовремя помощь. Мы сделали огромный вклад в инфраструктуру здравоохранения. И мы рассчитываем на эффект со стороны сообщества здравоохранения. Вы знаете, я не жалел добрых слов в адрес наших врачей, медсестёр. Но такие факты, мы договаривались, «калёным железом» должны пересекаться.