Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Франции вызовет посла России

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFMTV-RMC сообщил, что в ближайшие дни намерен вызвать посла России.

Источник: Reuters

Как заявил министр, Париж осуждает «масштабную киберкампанию, направленную на саботаж, а также шпионаж, проводимую в ряде европейских стран». Барро предупредил, что Франция введет санкции против девяти физических и четырех юридических лиц, причастных к «этой киберкампании».

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, атаки нацелены на «компании, министерства и операторов», их задачей является «получение информации или саботаж». При этом Барро отметил, что Европа обладает «одной из самых передовых систем» защиты от кибератак.

Ранее, в апреле, немецкие спецслужбы обвинили российских хакеров в кибератаках на интернет-маршрутизаторы в Германии и других государствах. Российская сторона, в свою очередь, отвергает обвинения западных стран в организации диверсий и кибератак.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше