МИД Франции вызовет посла России

Как заявил министр, Париж осуждает «масштабную киберкампанию, направленную на саботаж, а также шпионаж, проводимую в ряде европейских стран». Барро предупредил, что Франция введет санкции против девяти физических и четырех юридических лиц, причастных к «этой киберкампании».
По словам главы французского внешнеполитического ведомства, атаки нацелены на «компании, министерства и операторов», их задачей является «получение информации или саботаж». При этом Барро отметил, что Европа обладает «одной из самых передовых систем» защиты от кибератак.
Ранее, в апреле, немецкие спецслужбы обвинили российских хакеров в кибератаках на интернет-маршрутизаторы в Германии и других государствах. Российская сторона, в свою очередь, отвергает обвинения западных стран в организации диверсий и кибератак.