Политолог объяснил, как смерть Грэма* повлияет на будущее Трампа

По словам эксперта, смерть Грэма* погрузила республиканскую фракцию в Сенате в настоящий хаос. Покойный законодатель обладал огромными рычагами влияния: он возглавлял бюджетный комитет Сената и как раз в последнее время занимался согласованием увеличения военных расходов США.
Политолог подчеркнул, что смерть Грэма* серьезно осложнит жизнь сторонникам войны с Ираном: им так и не удалось заручиться поддержкой Конгресса для авантюры Дональда Трампа. Теперь, отмечает он, о военном бюджете в полтора триллиона долларов на 2027 год, к которому стремится Белый дом, можно забыть. В подвешенном состоянии оказались и все санкционные законопроекты, автором которых был Грэм*.
По словам Дудакова, еще и другой сенатор-республиканец, Митч Макконнелл, находится «одной ногой в могиле»: из-за проблем со здоровьем он практически не появляется на заседаниях Сената. Эксперт отмечает, что с уходом Грэма* республиканское большинство становится крайне шатким — инициативы Трампа, такие как электоральная реформа, вряд ли удастся принять до выборов и вероятной победы демократов.
«Так что можно констатировать, что законотворческая активность Трампа закончилась именно сейчас, в июле 2026 (года). Следующие два с половиной года у него пройдут в мучительных баталиях с демократами и на фоне набирающей обороты президентской гонки, которая будет все сильнее отодвигать Трампа на второй план», — резюмировал Дудаков.
Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* ушел из жизни 11 июля в возрасте 71 года. В его офисе сообщили, что предварительная причина смерти — осложнение болезни сердца. Позже результаты судебно-медицинской экспертизы уточнили диагноз: «расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания».
Известно, что звонок в скорую помощь поступил прямо из Капитолия. Поводом для обращения стали «боли в груди».
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов