Политолог объяснил, как смерть Грэма* повлияет на будущее Трампа

Политолог подчеркнул, что смерть Грэма* серьезно осложнит жизнь сторонникам войны с Ираном: им так и не удалось заручиться поддержкой Конгресса для авантюры Дональда Трампа. Теперь, отмечает он, о военном бюджете в полтора триллиона долларов на 2027 год, к которому стремится Белый дом, можно забыть. В подвешенном состоянии оказались и все санкционные законопроекты, автором которых был Грэм*.