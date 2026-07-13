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Политолог объяснил, как смерть Грэма* повлияет на будущее Трампа

Внезапная кончина американского сенатора Линдси Грэма* вызовет проблемы в стане Республиканской партии, осложнит выделение Конгрессом финансирования на восстановление арсеналов Пентагона после конфликта с Ираном и ослабит позиции президента Дональда Трампа, что может привести его к статусу «хромой утки». Такой прогноз в Telegram-канале представил политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, смерть Грэма* погрузила республиканскую фракцию в Сенате в настоящий хаос. Покойный законодатель обладал огромными рычагами влияния: он возглавлял бюджетный комитет Сената и как раз в последнее время занимался согласованием увеличения военных расходов США.

«Как известно, Белый дом недавно запросил у Конгресса 350 миллиардов долларов на восстановление американской военной машины после Ирана. Команда Трампа надеялась, что именно Грэм* позволит им протащить в Сенате эти транши. Но главный “ястреб” вовремя ушел из жизни», — отметил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что смерть Грэма* серьезно осложнит жизнь сторонникам войны с Ираном: им так и не удалось заручиться поддержкой Конгресса для авантюры Дональда Трампа. Теперь, отмечает он, о военном бюджете в полтора триллиона долларов на 2027 год, к которому стремится Белый дом, можно забыть. В подвешенном состоянии оказались и все санкционные законопроекты, автором которых был Грэм*.

По словам Дудакова, еще и другой сенатор-республиканец, Митч Макконнелл, находится «одной ногой в могиле»: из-за проблем со здоровьем он практически не появляется на заседаниях Сената. Эксперт отмечает, что с уходом Грэма* республиканское большинство становится крайне шатким — инициативы Трампа, такие как электоральная реформа, вряд ли удастся принять до выборов и вероятной победы демократов.

«Так что можно констатировать, что законотворческая активность Трампа закончилась именно сейчас, в июле 2026 (года). Следующие два с половиной года у него пройдут в мучительных баталиях с демократами и на фоне набирающей обороты президентской гонки, которая будет все сильнее отодвигать Трампа на второй план», — резюмировал Дудаков.

Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* ушел из жизни 11 июля в возрасте 71 года. В его офисе сообщили, что предварительная причина смерти — осложнение болезни сердца. Позже результаты судебно-медицинской экспертизы уточнили диагноз: «расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания».

Известно, что звонок в скорую помощь поступил прямо из Капитолия. Поводом для обращения стали «боли в груди».

* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов

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