Ветеран СВО назначен в администрацию Ачинского округа после обучения по программе «Сибирский характер»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В администрации Ачинского муниципального округа новое кадровое назначение. Заместителем начальника отдела молодежной политики управления культуры, молодежной политики и туризма стал ветеран специальной военной операции Александр Потехин.
О назначении сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. По его словам, Александр Потехин является выпускником краевой кадровой программы для ветеранов СВО «Сибирский характер».
Александр награжден медалью «За боевые отличия». До участия в специальной военной операции он работал в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. После возвращения прошел обучение по программе «Сибирский характер» и повысил квалификацию по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Президентской академии.
Как отметил Михаил Котюков, назначения получили уже 23 выпускника краевой кадровой программы для ветеранов СВО.
«Уверен, их ответственность, дисциплина, умение принимать решения и работать в команде помогут развитию Красноярского края», — подчеркнул губернатор.