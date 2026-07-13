Ветеран СВО назначен в администрацию Ачинского округа после обучения по программе «Сибирский характер»

Александр награжден медалью «За боевые отличия». До участия в специальной военной операции он работал в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. После возвращения прошел обучение по программе «Сибирский характер» и повысил квалификацию по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Президентской академии.