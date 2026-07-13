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Ветеран СВО назначен в администрацию Ачинского округа после обучения по программе «Сибирский характер»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В администрации Ачинского муниципального округа новое кадровое назначение. Заместителем начальника отдела молодежной политики управления культуры, молодежной политики и туризма стал ветеран специальной военной операции Александр Потехин.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В администрации Ачинского муниципального округа новое кадровое назначение. Заместителем начальника отдела молодежной политики управления культуры, молодежной политики и туризма стал ветеран специальной военной операции Александр Потехин.

О назначении сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. По его словам, Александр Потехин является выпускником краевой кадровой программы для ветеранов СВО «Сибирский характер».

Александр награжден медалью «За боевые отличия». До участия в специальной военной операции он работал в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. После возвращения прошел обучение по программе «Сибирский характер» и повысил квалификацию по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Президентской академии.

Как отметил Михаил Котюков, назначения получили уже 23 выпускника краевой кадровой программы для ветеранов СВО.

«Уверен, их ответственность, дисциплина, умение принимать решения и работать в команде помогут развитию Красноярского края», — подчеркнул губернатор.