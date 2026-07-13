Ильхам Алиев назвал главную угрозу для Азербайджана

О влиянии со стороны других государств Алиев рассказал, выступая 13 июля на IV Шушинском Глобальном медиафоруме. Обращаясь к участникам дискуссии на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия», глава государства подчеркнул, что внутри Азербайджана нет никаких рисков.
«Внутренних рисков, ни существующих, ни потенциальных, нет. Все риски формируются за пределами наших границ. Что касается рисков политического характера, то они ничтожно малы, рисков, связанных с идеологическими диверсиями, — тоже», — сказал Алиев.
Он добавил, что Азербайджан и его общество «крепко стоят на ногах». Единственную угрозу президент видит в действиях из-за рубежа. По его наблюдениям, раньше такие попытки тоже были, но носили скорее политический оттенок. Стране удавалось успешно отражать эти атаки, и они почти сошли на нет.
Алиев подчеркнул, что сейчас попытки влияния обрели более угрожающий характер. Осознавая это, власти страны намерены усиливать безопасность, укреплять границы и совершенствовать системы защиты от угроз. Президент предупредил, что давление извне продолжится, и призвал сохранять бдительность.
Он также напомнил о непростом опыте страны в прошлом, отметив, что при участии страны в конфликтах обычно одни государства оказывают поддержку, другие — атакуют.
«В нашем случае все было совсем по-другому, и нам приходилось отбиваться и физически, и политически по всем направлениям. И до сих пор это происходит, поэтому спокойной жизни не будет. Пусть на это никто не рассчитывает», — резюмировал Ильхам Алиев.