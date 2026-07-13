Ильхам Алиев назвал главную угрозу для Азербайджана

Он добавил, что Азербайджан и его общество «крепко стоят на ногах». Единственную угрозу президент видит в действиях из-за рубежа. По его наблюдениям, раньше такие попытки тоже были, но носили скорее политический оттенок. Стране удавалось успешно отражать эти атаки, и они почти сошли на нет.