Польша раскрыла количество переданных Украине ракет для Patriot

«От трех до девяти — именно столько ракет [для систем Patriot] мы передали Украине», — сообщил Томчик в эфире радиостанции RMF FM. Как уточнил замминистра, Варшава получила от США гарантии компенсации ракет в десятикратном размере в случае возникновения угрозы.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш принял решение о рассекречивании данных о поставках военной помощи Украине. Это произошло после того, как часть политиков оппозиции и представители администрации президента Кароля Навроцкого обвинили правительство в передаче Киеву ракет для систем Patriot.