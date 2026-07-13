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Польша раскрыла количество переданных Украине ракет для Patriot

Польша в рамках коллективного пакета помощи стран НАТО весной 2026 года передала Вооруженным силам Украины от трех до девяти ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

«От трех до девяти — именно столько ракет [для систем Patriot] мы передали Украине», — сообщил Томчик в эфире радиостанции RMF FM. Как уточнил замминистра, Варшава получила от США гарантии компенсации ракет в десятикратном размере в случае возникновения угрозы.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш принял решение о рассекречивании данных о поставках военной помощи Украине. Это произошло после того, как часть политиков оппозиции и представители администрации президента Кароля Навроцкого обвинили правительство в передаче Киеву ракет для систем Patriot.

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