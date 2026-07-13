Участник СВО Евгений Мурашов стал замминистра в Челябинской области

Заместителем министра общественной безопасности Челябинской области стал участник кадровой программы для ветеранов СВО «Время героев» Евгений Мурашов.
46-летний полковник Евгений Мурашов — уроженец Челябинска, выпускник Челябинского высшего танкового командного училища, кавалер двух орденов Мужества.
В рамках программы «Время героев» наставником Мурашова стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
—Убежден, что он проявит себя достойно на новой должности, сможет эффективно решать поставленные задачи и работать на благо жителей Челябинской области, — прокомментировал новое назначение Алексей Текслер.