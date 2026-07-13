«Подход к России должен заключаться в усилении давления, отсутствии компромиссов и ведении переговоров только с позиции силы», — утверждает он.
Глава МИД России Сергей Лавров в четверг отметил, что Москва больше не будет исходить из того, что Запад намерен вести переговоры по Украине. Министр подчеркнул, что западные страны, имитируя готовность к диалогу по украинскому кризису, перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на готовность Москвы к контактам с Европой. В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что европейцы ошибаются, полагая, что с Россией следует разговаривать с позиции силы.