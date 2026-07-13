Глава МИД Эстонии призвал ЕС к бескомпромиссной позиции по России

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг отметил, что Москва больше не будет исходить из того, что Запад намерен вести переговоры по Украине. Министр подчеркнул, что западные страны, имитируя готовность к диалогу по украинскому кризису, перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы.