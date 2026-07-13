СМИ: венгерский парламент отстранит от должности президента Шуйока

Таким образом Мадьяр пытается демонтировать «бастион власти» Орбана, на что, по его словам, он получил мандат от избирателей, передает Reuters. По данным Bloomberg, Мадьяр планирует выступить перед парламентом в 13:00 по местному времени, чтобы изложить аргументы в пользу отстранения президента. Голосование запланировано на 18:15 в рамках ускоренной процедуры утверждения, после всего лишь нескольких часов обсуждения.