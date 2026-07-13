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СМИ: венгерский парламент отстранит от должности президента Шуйока

Парламент Венгрии намерен в понедельник одобрить конституционную поправку, направленную на отстранение от власти президента Тамаша Шуйока, которого премьер-министр Петер Мадьяр назвал «марионеткой» Виктора Орбана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Таким образом Мадьяр пытается демонтировать «бастион власти» Орбана, на что, по его словам, он получил мандат от избирателей, передает Reuters. По данным Bloomberg, Мадьяр планирует выступить перед парламентом в 13:00 по местному времени, чтобы изложить аргументы в пользу отстранения президента. Голосование запланировано на 18:15 в рамках ускоренной процедуры утверждения, после всего лишь нескольких часов обсуждения.

Bloomberg считает, что поправка к конституции почти наверняка будет принята, учитывая, что партия Мадьяра «Тиса» располагает в парламенте двумя третями голосов.

Поправка немедленно положит конец президентскому сроку 70-летнего Шуойка — менее чем через три года после вступления в должность в рамках пятилетнего срока. Мадьяр хочет, чтобы парламент избрал нового президента к 20 августа, до вступления в силу новой конституции.

В субботу Мадьяр написал в соцсети, что парламент одобрит конституционную поправку об отстранении Шуйока от должности. Если президент не подпишет закон в течение пяти дней, против него будет начата процедура импичмента, предупредил Мадьяр.

Шуйок возражает против поправки, требуя оценки от Венецианской комиссии. Это орган Совета Европы по правам человека, который дает рекомендации относительно того, являются ли конституционные изменения демократичными. Венецианская комиссия отказалась от комментариев.

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