Глава государства принял премьер-министра Олжаса Бектенова

«Премьер-министр доложил, что по итогам полугодия рост ВВП составил 4,1%. Вклад обрабатывающей промышленности в структуру экономики увеличился на 9,8%, транспортной отрасли — на 7,1%, строительства — на 15,2%. Рост также зафиксирован в торговле — на 5,7%, сельском хозяйстве — на 4,4% и услугах связи — на 4,3%. Инвестиции в основной капитал составили 9,5 трлн тенге, в том числе приток частных инвестиций вырос на 21,4%», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.