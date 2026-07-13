Глава государства принял премьер-министра Олжаса Бектенова

«Премьер-министр доложил, что по итогам полугодия рост ВВП составил 4,1%. Вклад обрабатывающей промышленности в структуру экономики увеличился на 9,8%, транспортной отрасли — на 7,1%, строительства — на 15,2%. Рост также зафиксирован в торговле — на 5,7%, сельском хозяйстве — на 4,4% и услугах связи — на 4,3%. Инвестиции в основной капитал составили 9,5 трлн тенге, в том числе приток частных инвестиций вырос на 21,4%», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.
Олжас Бектенов отчитался об укреплении структуры национальной экономики.
«В текущем году в обрабатывающем секторе будут запущены 200 инвестиционных проектов на 1,7 трлн тенге с созданием 17 тыс. постоянных рабочих мест», — проинформировал премьер-министр.
Также глава правительства сообщил о ходе реализации крупных автодорожных проектов, планах по строительству второго аэропорта города Астаны и второй очереди Tarlan Astana.
В строительной сфере показатель ввода жилья будет доведен до 20 млн кв. м. В сельском хозяйстве объем производства составил 15 трлн тенге, посевные площади увеличены до 23,8 млн га. На поддержку аграриев направлен 1 трлн тенге, при этом на каждый тенге из бюджета привлечено 6,5 тенге частных инвестиций.
Глава государства был проинформирован о реализации комплексного плана по повышению доходов населения и принимаемых мерах в целях снижения уровня инфляции. В июне уровень годовой инфляции составил 10,3%.
Президенту доложено о текущих результатах совершенствования социальной и миграционной политики, а также представлены подходы к дальнейшему повышению эффективности механизмов социальной поддержки посредством стимулирования трудоустройства. Совокупный эффект от оптимизации нерациональных социальных выплат составит более 800 млрд тенге в год.
Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к отопительному сезону.
«По итогам прошлого сезона обеспечен выход пяти ТЭЦ из критической “красной” зоны риска, дополнительно три ТЭЦ переведены в “зеленую” зону. В текущем году реконструкцией охвачены девять энергоблоков, 55 котлов и 51 турбина. На эти цели выделено 384 млрд тенге. В рамках Национального проекта “Модернизация энергетического и коммунального секторов” до конца года завершится ремонт 12 тыс. км инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Кроме того, Бектенов представил информацию об исполнении поручений Президента по цифровизации и развитию национальной AI-инфраструктуры. Он доложил о реализации проекта «Долина ЦОДов».
«Совместно с мировыми IT-лидерами разворачивается инфраструктура мощностью 250 МВт. Объем привлеченных иностранных инвестиций превышает $10 млрд», — отчитался глава правительства.
Глава государства заслушал отчет о модернизации инфраструктуры туризма.
«Развитие Алматинского горного кластера увеличит долю туристской отрасли в структуре ВВП. Проект Almaty SuperSki находится в активной фазе строительства: создание 60 км трасс расширит пропускную способность до 10 тыс. человек в день. Запуск объекта запланирован на декабрь 2028 года. Завершается подготовка к проведению “Игр будущего — 2026”, — говорится в сообщении.
Также президент был проинформирован о мерах по реализации Новой Конституции.
«Ведется работа по приведению законодательства в соответствие с Основным законом, укреплению принципов “Справедливый Казахстан” и “Закон и Порядок”, совершенствованию социальной политики, формированию правовой основы для развития Алатау как города ускоренного развития, а также продвижению инициативы “Таза Қазақстан”, — проинформировали в Акорде.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по дальнейшему обеспечению динамичного развития страны.
Правительству поручено приступить к реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов. Данная программа призвана в ближайшее время обеспечить значительное улучшение качества жизни граждан во всех регионах страны. Особый акцент будет сделан на возведении современных объектов здравоохранения.