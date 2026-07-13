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i24NEWS: иранская газета Hamshahri опубликовала список из 13 «приоритетных целей возмездия»

Издание написало, что «месть неизбежна» и опубликовало «черный список», в котором упоминаются 13 американских, израильских и европейских чиновников, сообщает израильский телеканал i24NEWS.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В субботу, 11 июля, лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в письменном обращении к нации, которое было зачитано по иранскому государственному телевидению, пообещал отомстить за погибших во время конфликта в Иране, в том числе за своего отца Али Хаменеи.

Угнетенные сподвижники, неожиданно подвергшиеся нападению врага и принявшие мученическую смерть, — благословенны вы… Мы клянемся отомстить за чистую кровь тебя и всех мучеников… преступникам и опозоренным убийцам.

Моджтаба Хаменеи
верховный лидер Ирана

Он назвал месть «требованием нации» и сказал, что она «неизбежна», добавив, что «скоро каждый свободный человек во всем мире выполнит часть этой божественной миссии».

В тот же день газета Hamshahri, принадлежащая муниципалитету Тегерана, опубликовала созданную с помощью искусственного интеллекта графику, изображающую президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху в оранжевой тюремной форме с перекрестием прицела на лбу.

В списке Hamshahri, помимо Трампа и Нетаньяху, числятся еще 11 политических и военных деятелей США, Израиля и Европы. Издание считает, что они ответственны за убийство Али Хаменеи или имеют непосредственное отношение к войне с Ираном, развязанной 28 февраля. В список вошли госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, командующий Центральным командованием (CENTCOM) Брэд Купер и посол США в Израиле Майк Хакаби.

Со стороны Израиля в список включены министр обороны Исраэль Кац, глава МИД Гидеон Саар и начальник штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, а со стороны Европы — премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Статья сопровождалась подписями «Месть неизбежна» и «Преступники унесут с собой в могилу надежду на мирную смерть».

Неизвестно, являются ли эти 13 человек официально санкционированными объектами возмездия со стороны иранских властей.

В понедельник официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, заявил, что «поиск справедливости для лидера, принявшего мученическую смерть, является серьезным принципом и требованием, разделяемым общественностью». А комментируя внезапную смерть американского конгрессмена Линдси Грэма*, Багаи сказал:

Азраил (ангел смерти в еврейской и исламской традиции. — Прим. ред.) справедлив. Для человека, чьим жизненным наследием были злоба и поддержка агрессии, в сознании людей не останется ничего, кроме мрачного прошлого. Смерть… сенатора [Грэма*], безусловно, не опечалит сердце ни одного свободного человека.

Эсмаил Багаи
представитель МИД Ирана

* Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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