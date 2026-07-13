i24NEWS: иранская газета Hamshahri опубликовала список из 13 «приоритетных целей возмездия»

В списке Hamshahri, помимо Трампа и Нетаньяху, числятся еще 11 политических и военных деятелей США, Израиля и Европы. Издание считает, что они ответственны за убийство Али Хаменеи или имеют непосредственное отношение к войне с Ираном, развязанной 28 февраля. В список вошли госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, командующий Центральным командованием (CENTCOM) Брэд Купер и посол США в Израиле Майк Хакаби.