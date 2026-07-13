Лукашенко раскрыл условия завоза мигрантов в Белоруссию

В частности, напомнил Лукашенко, эта тема обсуждалась в ходе недавнего визита в Минск президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. «У нас есть система: посольство определяет в первом приближении, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель должен определить, сколько ему надо человек, по каким специальностям. И он выбирает себе», — описал алгоритм привлечения мигрантов белорусский лидер, подчеркнув, что «люди очень нужны».