ЕС ввел санкции против VK

Под санкции попала и гендиректор «Коммуникационной платформы» (Communication Platform LLC) Елена Багудина, которую Брюссель считает связанной с разработкой «Макса».
Кроме того, санкции введены против еще трех российских компаний — Citadel, VAS Experts и Norsi-Trans, а также их руководителей.
Всего новым решением в санкционный список внесены более десяти физических лиц и организаций.
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