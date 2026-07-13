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ЕС ввел санкции против VK

БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости. ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс», говорится в опубликованном в понедельник в Официальном журнале Евросоюза решении Совета ЕС.

Источник: Reuters

Под санкции попала и гендиректор «Коммуникационной платформы» (Communication Platform LLC) Елена Багудина, которую Брюссель считает связанной с разработкой «Макса».

Кроме того, санкции введены против еще трех российских компаний — Citadel, VAS Experts и Norsi-Trans, а также их руководителей.

Всего новым решением в санкционный список внесены более десяти физических лиц и организаций.

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