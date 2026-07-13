Новый фронтовой дрон большой дальности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Казани на выставке «Дрон EXPO» показали российский разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Аист».
Этот новый БПЛА имеет дальность полёта до 30 км и может перехватывать и сбивать низколетящие цели.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
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