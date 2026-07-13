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Hurriyet: Турция не будет участвовать в создании оборонного банка DSRB

Турция решила не присоединяться к инициативе по созданию многонационального оборонного банка с участием семи союзников по НАТО и Украины. Об этом турецкой газете Hurriyet Daily News сообщили источники в Министерстве обороны Турции.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание напоминает, что 7 июля, во время саммита НАТО в Анкаре, восемь членов альянса — Турция, Канада, Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург и Румыния — вместе с Украиной объявили о намерении создать Банк обороны, безопасности и устойчивости (DSRB).

Однако после переговоров, состоявшихся в канадском Монреале, турецкие власти провели межведомственную оценку с участием представителей Минобороны, МИД, Министерства финансов и Управления оборонной промышленности (SSB) и решили повременить с присоединением к DSRB.

​​​​​​​В результате консультаций было решено, что на данном этапе Турция не будет принимать на себя обязательства по присоединению к банку.

источник в Минобороны Турции

Согласно Hurriyet, штаб-квартира банка будет находиться в Канаде. DSRB должен начать работу в 2027 году. Он будет заниматься привлечением государственного и частного капитала «для поддержки приоритетов в области обороны, безопасности и устойчивости».

Банк намерен предоставить до 134 млрд долларов льготного финансирования для проектов в области обороны и безопасности. DSRB также будет предоставлять гарантии коммерческим банкам, выдающим кредиты оборонным компаниям, или напрямую финансировать проекты, которые считаются стратегически важными для национальной безопасности.

Страны-учредители пояснили, что DSRB призван дополнять, а не дублировать существующие национальные и многонациональные инструменты, направленные на увеличение оборонного производства.

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