Hurriyet: Турция не будет участвовать в создании оборонного банка DSRB

Однако после переговоров, состоявшихся в канадском Монреале, турецкие власти провели межведомственную оценку с участием представителей Минобороны, МИД, Министерства финансов и Управления оборонной промышленности (SSB) и решили повременить с присоединением к DSRB.
В результате консультаций было решено, что на данном этапе Турция не будет принимать на себя обязательства по присоединению к банку.
Согласно Hurriyet, штаб-квартира банка будет находиться в Канаде. DSRB должен начать работу в 2027 году. Он будет заниматься привлечением государственного и частного капитала «для поддержки приоритетов в области обороны, безопасности и устойчивости».
Банк намерен предоставить до 134 млрд долларов льготного финансирования для проектов в области обороны и безопасности. DSRB также будет предоставлять гарантии коммерческим банкам, выдающим кредиты оборонным компаниям, или напрямую финансировать проекты, которые считаются стратегически важными для национальной безопасности.
Страны-учредители пояснили, что DSRB призван дополнять, а не дублировать существующие национальные и многонациональные инструменты, направленные на увеличение оборонного производства.