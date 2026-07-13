Песков прокомментировал пролет БПЛА ВСУ над Прибалтикой

По словам официального представителя Кремля, Москва обладает исчерпывающими данными о маршрутах вражеской беспилотной авиации. «Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий», — подчеркнул Песков.