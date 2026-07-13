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Песков прокомментировал пролет БПЛА ВСУ над Прибалтикой

Россия не планирует доказывать факт использования прибалтийского воздушного пространства украинскими дронами, заявил Дмитрий Песков. По его словам, спецслужбы РФ фиксируют все угрозы, несмотря на опровержения дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Россия не намерена предоставлять доказательства использования воздушного пространства стран Балтии украинскими беспилотниками, однако российские военные и спецслужбы полностью контролируют ситуацию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Москва обладает исчерпывающими данными о маршрутах вражеской беспилотной авиации. «Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий», — подчеркнул Песков.

Ранее временные поверенные в делах посольств Латвии, Литвы и Эстонии в Москве выступали с заявлениями о том, что власти их государств не разрешали Киеву использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории РФ. В то же время, как заявлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин, прибалтийские республики уже предоставляли коридоры для атак ВСУ. Дипломат предупредил, что, попустительствуя враждебным действиям против России, страны Балтии «играют с огнем».

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