Россия не намерена предоставлять доказательства использования воздушного пространства стран Балтии украинскими беспилотниками, однако российские военные и спецслужбы полностью контролируют ситуацию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, Москва обладает исчерпывающими данными о маршрутах вражеской беспилотной авиации. «Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий», — подчеркнул Песков.
Ранее временные поверенные в делах посольств Латвии, Литвы и Эстонии в Москве выступали с заявлениями о том, что власти их государств не разрешали Киеву использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории РФ. В то же время, как заявлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин, прибалтийские республики уже предоставляли коридоры для атак ВСУ. Дипломат предупредил, что, попустительствуя враждебным действиям против России, страны Балтии «играют с огнем».