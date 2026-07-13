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Ремонт и модернизация беспилотников ведется нашими бойцами непрерывно

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Так, военнослужащие подразделений беспилотных систем (БПС) группировки «Центр» проводят диагностику, ремонт и доработку дронов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Так, военнослужащие подразделений беспилотных систем (БПС) группировки «Центр» проводят диагностику, ремонт и доработку дронов.

Повреждённые в ходе боевых вылетов корпуса, моторы, платы управления и видеопередатчики заменяются на исправные.

Более того, для изготовления недостающих деталей, креплений и переходников используются 3D-принтеры, а отдельные участки мастерской оборудованы для намотки оптоволокна на катушки.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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