Три кандидата-одномандатника от «ЕР» заявили об участии в выборах в Госдуму

Два действующих депутата Госдумы от Волгоградской области предоставили в облизбирком пакеты документов о выдвижении кандидатами в депутаты федерального заксобрания девятого созыва по одномандатным округам. О намерении избираться в парламент РФ заявили Виталий Лихачев и Андрей Гимбатов.
Третьим кандидатом-одномандатником от «Единой России» стал специальный представитель губернатора по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса Николай Николаев — он впервые принимает участи в выборах В Госдуму. Их кандидатуры заявлены по Волжскому округу № 87, Михайловскому округу № 86 и по Волгоградскому округу № 85 соответственно.
Ранее стало известно, кто из претендентов решил побороться за место в Волгоградской областной думе: своих кандидатов выдвинули четыре партии —ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Также на выборы заявился одномандатник — уроженец Германии, а ныне — волгоградский дворник.