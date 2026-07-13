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Три кандидата-одномандатника от «ЕР» заявили об участии в выборах в Госдуму

О намерении избираться в парламент РФ заявили Виталий Лихачев, Андрей Гимбатов и Николай Николаев.

Два действующих депутата Госдумы от Волгоградской области предоставили в облизбирком пакеты документов о выдвижении кандидатами в депутаты федерального заксобрания девятого созыва по одномандатным округам. О намерении избираться в парламент РФ заявили Виталий Лихачев и Андрей Гимбатов.

Третьим кандидатом-одномандатником от «Единой России» стал специальный представитель губернатора по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса Николай Николаев — он впервые принимает участи в выборах В Госдуму. Их кандидатуры заявлены по Волжскому округу № 87, Михайловскому округу № 86 и по Волгоградскому округу № 85 соответственно.

Ранее стало известно, кто из претендентов решил побороться за место в Волгоградской областной думе: своих кандидатов выдвинули четыре партии —ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Также на выборы заявился одномандатник — уроженец Германии, а ныне — волгоградский дворник.

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