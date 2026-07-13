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Дмитрий Песков информировал СМИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Все аспекты, связанные с СВО, находятся в поле зрения Владимира Путина, он получает необходимые данные и принимает соответствующие решения.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Все аспекты, связанные с СВО, находятся в поле зрения Владимира Путина, он получает необходимые данные и принимает соответствующие решения.

Информировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также заявил: в Кремле будут очень внимательно следить за заявлениями, которые прозвучат на встрече «коалиции желающих» в Париже. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну.

Так же российским военным хорошо известно, откуда и как летят украинские беспилотники. Россия четко отслеживает источники угроз и использование воздушного пространства Прибалтики украинскими БПЛА.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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