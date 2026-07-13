Почему от шляпы и очков Чикатило бросает в дрожь

За маской скромного инженера и примерного семьянина скрывался настоящий монстр. С конца 1970-х по 1990 год Андрей Чикатило лишил жизни более 50 человек (следствие официально доказало 52 эпизода, хотя сам он признавался в 56). Он заманивал беззащитных детей, подростков и женщин в глухие лесополосы вдоль железнодорожных станций, где истязал и убивал их с помощью ножей.