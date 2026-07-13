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Посла России вызвали в МИД Германии

Посол России в Берлине Сергей Нечаев был вызван в Министерство иностранных дел Германии. Как сообщает немецкое внешнеполитическое ведомство, причиной стали кибератаки против ФРГ, других стран Евросоюза и Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Мы решительно реагируем на них, в том числе посредством дополнительных санкций. К тому же мы сегодня вызвали российского посла и еще раз разъяснили нашу позицию», — говорится в сообщении немецкого МИДа в соцсети X.

13 июля страны Евросоюза опубликовали заявление, в котором обвинили Россию в «злонамеренных кибератаках», затрагивающих в том числе государственные структуры европейских стран, включая Францию, Германию, Австрию, Словакию, Румынию. В ближайшие дни французский МИД намерен вызвать по этому поводу российского посла Алексея Мешкова. Российская сторона прежде называла подобные обвинения безосновательными.

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