Владислав Атмахов: ЛДПР требует отменить 28 устаревших штрафов

По мнению партийцев, штрафовать граждан за проступки, не несущие реальной угрозы обществу, природе или безопасности, по меньшей мере неразумно. По их убеждению, многие из этих наказаний — пережиток прошлого, а некоторые просто дублируют нормы, которые уже не актуальны в цифровую эпоху.