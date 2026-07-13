Полковник Ходаренок: взрыв под Киевом сорвал планы по переделке ракет С-300 в Patriot

Не так давно президент США Дональд Трамп допустил, что украинской стороне предоставят лицензии на производство зенитных управляемых ракет для ЗРК Patriot. Как именно в Киеве собирались производить эти ракеты и почему взрыв в Вишневом похоронил эти планы — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
С-300 под Киевом.
Большинство отечественных и зарубежных экспертов сошлись во мнении, что на создание зенитной управляемой ракеты для ЗРК Patriot уходят годы, а это значит, что украинское производство точно не будет реализовано в необходимые в ближайшем будущем сроки.
Однако тут далеко не все так просто и однозначно. И со стороны США, и со стороны Украины предложения об организации производства ракет для ЗРС Patriot отнюдь не были основаны на песке или на какой-либо фантазии.
Дело в том, что на Украине в населенном пункте Вишневое (входит в Бучанский район и является ближайшим городом-спутником Киева) чуть ли не до сегодняшнего дня изготавливали зенитные управляемые ракеты модификаций 5В55К и 5В55Р к ЗРС С-300. И подобных ЗУР в Вишневом было произведено весьма и весьма немало, по некоторым оценкам, чуть ли не несколько сотен штук. Даже вот такая особенность — когда российская ЗРС С-400 поставлялась в Китай, были специально приняты ограничения на использование ракет типа 5В55, произведенных на Украине.
А вот самих зенитных ракетных систем С-300, которые могли бы запускать эти ракеты, в боевом составе зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ почти не осталось. Эти ЗРК за годы конфликта практически все были утеряны в ходе боевых действий. То есть возникла ситуация, при которой ракеты еще есть, а комплексов уже нет.
И тогда в руководстве ВСУ возникла идея — а не переделать ли уже изготовленные ракеты 5В55К и 5В55Р для ЗРС С-300 в ракеты для стрельбы из каких-либо других зенитных ракетных комплексов импортного производства?
Надо отметить, что подобные попытки и ранее предпринимались на Украине: то комплексы приспосабливали для стрельбы другими ракетами, то сами ракеты. Вначале пытались договориться с представителями ОПК ФРГ и как-то приспособить ракеты типа 5В55 для стрельбы с ЗРК IRIS-T. То есть поставить на украинскую ракету германскую инфракрасную головку самонаведения. Но дело как-то не пошло, да и дальность стрельбы, которую удалось бы реализовать в этом случае, не очень устраивала украинскую сторону.
Параллельно на Украине договаривались с американцами о переделке своих ракет для стрельбы ими с ЗРК Patriot, причем в Киеве особый упор в ходе переговоров с США делали на то, что производственные площади для сборки подобных изделий на Украине уже есть и ничего дополнительно строить не придется.
То есть корпус ракеты уже есть, двигатель есть, вся механика есть, осталось только снять свою электронную аппаратуру и поставить на свое изделие американскую головку самонаведения. Естественно, при этом все должным образом состыковать. Разумеется, и это было бы не так быстро, как хотелось бы, но и работы в этом случае начинались бы далеко не с нуля.
И вот тут-то и возникла мысль — взять лицензию у США и необходимые для реализации этого проекта комплектующие. И делать все это на предприятии в городе Вишневое.
То есть это была не такая уж и сумасбродная идея, какой она поначалу показалась многим специалистам. Собранные подобным образом изделия были бы вполне пригодны для стрельбы с ЗРК Patriot РАС-2. До РАС-3 они бы не дотягивали, поскольку сама ЗУР С-300 не очень-то для этих целей подходит: там еще надо устанавливать дополнительно маневровые двигатели для кинетического перехвата. В общем, для стрельбы по баллистике такой гибрид не совсем годился, но на фоне хронического дефицита ЗУР на Украине и эти ракеты были бы весьма востребованы.
Знал ли Трамп?
Но буквально несколько дней назад произошло то, что серьезно расстроило планы по производству американско-украинского гибрида ЗУР. По предприятию в Вишневом Вооруженными силами России был нанесен мощный ракетно-авиационный удар. И мало того, что заводу были причинены очень серьезные повреждения, так и повторные детонации на производственных площадках и складах в Вишневом продолжались более суток.
Взрывались, конечно, никакие не БПС с обедненным ураном (бронебойно-подкалиберные снаряды). Там и взрываться-то нечему, поскольку БПС представляет собой металлическую болванку.
Скорее всего, детонировали боевые части к ЗУР С-300 и самопроизвольно запускались твердотопливные двигатели этих изделий. Именно по этим причинам в целом получилась такая фееричная и апокалиптическая картина.
Так что, вполне возможно, проблема переоборудования ракет С-300 в ракеты для ЗРК Patriot снялась сама собой.
И вот любопытно, знал ли президент США Дональд Трамп, что завода в Вишневом практически нет, или не знал? Скорее всего, знал и слегка поиздевался над президентом Украины Владимиром Зеленским: дескать, на тебе лицензию, организовывай производство ЗУР. Если, конечно, сможешь. Надо заметить, что в целом подобный стиль поведения весьма характерен для главы Белого дома.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),