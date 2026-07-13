Полковник Ходаренок: взрыв под Киевом сорвал планы по переделке ракет С-300 в Patriot

То есть это была не такая уж и сумасбродная идея, какой она поначалу показалась многим специалистам. Собранные подобным образом изделия были бы вполне пригодны для стрельбы с ЗРК Patriot РАС-2. До РАС-3 они бы не дотягивали, поскольку сама ЗУР С-300 не очень-то для этих целей подходит: там еще надо устанавливать дополнительно маневровые двигатели для кинетического перехвата. В общем, для стрельбы по баллистике такой гибрид не совсем годился, но на фоне хронического дефицита ЗУР на Украине и эти ракеты были бы весьма востребованы.