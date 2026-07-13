«Выдавливание русских»: в Калининграде обсудили положение соотечественников

В 2000-х годах полковник в отставке Юрий Мель регулярно ездил из Калининградской области в Литву. Во время одной из таких поездок в 2014 году он был задержан и арестован — его обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях из-за того, что он принимал участие в событиях января 1991 года (в Вильнюсе советские войска штурмовали телебашню и Верховный Совет, в ходе штурма башни были убиты 14 и ранены 140 человек). Калининградец в 1991 году был молодым офицером, командиром танка, его подразделение дислоцировалось в Вильнюсе. Он признал, что принимал участие в январских событиях, но в людей не стрелял. Несмотря на это, его осудили, приговорили к семи годам. Но в литовской тюрьме он провел в общей сложности 9 лет. В 2023 году вышел на свободу и вернулся в Россию.