«Выдавливание русских»: в Калининграде обсудили положение соотечественников

В конце июня Калининграде прошёл круглый стол «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона». Он был приурочен к открытию в регионе Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Как сейчас обстоят дела у русскоязычных в Латвии и Литве, кому может помочь Фонд и на что вправе рассчитывать те, кто хотел бы жить в России, выслушал «Новый Калининград».
Во главе круглого стола выступал бывший посол РФ в Литве Александр Удальцов, в последнее время занимающий пост исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Он напомнил, что Фонд существует уже 15 лет и занимается поддержкой соотечественников, которые оказались в трудной ситуации за границей. Оказывает в первую очередь правовую и организационную помощь. Участникам круглого стола показали 40-минутный фильм о деятельности фонда. Там, в частности, рассказывалось о ситуации с калининградцем Юрием Мелем. Последний лично присутствовал на заседании.
В 2000-х годах полковник в отставке Юрий Мель регулярно ездил из Калининградской области в Литву. Во время одной из таких поездок в 2014 году он был задержан и арестован — его обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях из-за того, что он принимал участие в событиях января 1991 года (в Вильнюсе советские войска штурмовали телебашню и Верховный Совет, в ходе штурма башни были убиты 14 и ранены 140 человек). Калининградец в 1991 году был молодым офицером, командиром танка, его подразделение дислоцировалось в Вильнюсе. Он признал, что принимал участие в январских событиях, но в людей не стрелял. Несмотря на это, его осудили, приговорили к семи годам. Но в литовской тюрьме он провел в общей сложности 9 лет. В 2023 году вышел на свободу и вернулся в Россию.
Сегодня, по словам Александра Удальцова, сгущаются тучи над адвокатом, который помогал россиянину в Литве. В ЕС используют тот факт, кто защитники россиян поддерживаются фондом, который трижды попадал в санкционные списки.
Исполнительный директор фонда заявил, что в странах Евросоюза продолжается наступление на права человека, в первую очередь представителей русского мира, российских соотечественников. Особенно ярко это проявляется в странах Балтии. «“Передовиками” в этом плане [наступлений на права человека] являются государства Балтийского региона: Латвия, Литва, Эстония, где власть, я бы сказал, с остервенением занялась выдавливанием всего русского, всего русскоязычного, всего русскомыслящего, — сказал Удальцов. — Исходя из этого, необходимость усиления борьбы за права и интересы российских соотечественников в этом регионе совершенно очевидна».
Александр Удальцов.
Александр Удальцов добавил, что на данный момент нет оснований ожидать, что ситуация в этой сфере в обозримом будущем будет улучшаться: отмечается нарастание дискриминации соотечественников, прежде всего по национальному языку, религиозному признаку и гражданской принадлежности.
Это проявляется в различных формах преследования активистов, воспрепятствовании деятельности русскоязычных общественных организаций, закрытии пророссийских СМИ, ограничении доступа соотечественников к справедливому и объективному рассмотрению дел в суде.
Кроме того, добавил Удальцов, сохраняется массовое безгражданство в Латвии, ограничивается получение образования на русском языке, сужается сфера его применения, намеренно искажаются ключевые события новейшей истории.
«Участились случаи ареста российских граждан в третьих странах — Италии, Португалии, Франции — по запросу США для их дальнейшей передачи в руки американского правосудия», — заметил исполнительный директор Фонда. Он также обратил внимание, что за рубежом начали преследовать адвокатов, которые защищают россиян. Это происходит под предлогом того, что деньги на эти цели выделяет Фонд, который находится под санкциями ЕС.
Что касается филиала Фонда в Калининграде, то он будет заниматься консультационной работой, проводить выставки, конференции, заниматься информационно-издательской деятельностью, быть местом встреч для соотечественников. Его возглавила доцент Высшей школы права БФУ им. И. Канта Анастасия Туркина. «Филиал будет оказывать юридическую помощь с учетом национального законодательства стран проживания соотечественников, в том числе через взаимодействие с местными юристами», — отметила она. Помощь планируют предоставлять как очно, так и в онлайн‑режиме.
Адрес филиала фонда: г. Калининград, ул. Ленинградская, 4. Прием граждан: понедельник-пятница, 10:00−18:00 Контакты: rusfund_kaliningrad@mail.ru
Кстати, одна из участниц программы переселения, переехавшая в Калининградскую область два года назад из Германии, рассказывала «Новому Калининграду» на условиях анонимности, что, когда она начала готовиться к переезду на постоянное место жительства в РФ, ей приходилось собирать документы буквально тайком, уходить от прямых ответов о стране переезда. «Знающие люди заранее рекомендовали в органах власти не говорить, что я еду в Россию. Это могло привести к непредсказуемым последствиям, затягиванию процесса и т.п.», — рассказала она. Поэтому филиал фонда в Калининграде может стать в подобных ситуациях палочкой-выручалочкой, поскольку его задача — разбираться в нюансах зарубежного законодательства.
Артем Булатов.
То, что соотечественники за рубежом сталкиваются с серьезными проблемами, рассказал и посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов. В начале года он был назначен ответственным за внешнеполитические аспекты жизнеобеспечения Калининградской области, а также отдельные вопросы международной повестки в Балтийском регионе. Но, как выяснилось, в Калининград приехал впервые.
Выступление Булатова было довольно резким по отношению к «европейским партнерам», в духе риторики официального представителя МИД Марии Захаровой. По его словам, с начала специальной военной операции на Украине Евросоюз перешёл к открытой политике сдерживания России, провозгласив курс на нанесение РФ стратегического поражения, а принуждение к публичному покаянию стало условием для продолжения творческой деятельности россиян за рубежом.
«Наряду с экономическим и военно-политическим давлением достаточно широко эксплуатируется миф о военной угрозе с Востока. Активно подогреваются реваншистские настроения. В информационном, культурном, образовательном и общественном пространстве активно насаждается политика расчеловечивания и культуры отмены России, её граждан и всех тех, кто ощущает свою неразрывную связь с нашей страной, её историей и культурой, — сообщил Булатов. — Принуждение к публичному покаянию и осуждению действий российских властей стало едва ли не обязательным условием для продолжения творческой деятельности целого ряда представителей российского культурного сообщества на территории Евросоюза». При этом, напомнил дипломат, даже во времена Холодной войны российские опера и балет являлись визитной карточкой нашего государства, и советские творческие коллективы с успехом гастролировали по всему миру.
По его словам, в последнее время в ЕС стали вполне обыденными случаи вандализма в отношении зданий российских центров, инциденты с осквернением советского и российского мемориального наследия, россияне на системной основе сталкиваются с различными ущемлениями их прав.
«Историческая политика Евросоюза также не является исключением. Она полностью подчинена политической повестке Брюсселя и имеет очевидную антироссийскую направленность Это фактически новая форма информационной войны за счёт системного искажения фактов и вымарывания неудобных для Европы страниц истории, — отметил Булатов. — Брюссель весьма последовательно пытается стирать из коллективной памяти европейцев любые позитивные ассоциации, связанные с Советским Союзом и его наследием. Активно замалчивает решающую роль Красной Армии в освобождении европейского континента, пытаясь подменять историческую правду в стремлении к выравниванию фашизма и коммунизма».
Булатов добавил, что в ЕС выстроена внесудебная система давления, преследований и наказания любого иностранного гражданина или организации, чья общественная, политическая, журналистская или правозащитная деятельность не соответствует интересам и ценностям Евросоюза.
Дипломат полагает, что западная русофобия является инструментом недобросовестной борьбы с Россией, объединяющим фактором для реваншистских настроений, способом манипуляции общественным мнением для решения внутренних проблем Евросоюза. «Тезис о необходимости противодействия внешней угрозе с Востока широко используется европейским мейнстримом в политико-идеологическом плане в качестве обоснования для подавления внутреннего инакомыслия, повсеместного внедрения цензуры, запрета неугодных СМИ, а также для манипулирования коллективным сознанием европейцев», — сказал он.
Булатов отметил, что МИД РФ не ограничивается тактикой противодействия, а также старается работать на упреждение, задействовать все имеющиеся двусторонние каналы и международные площадки, активно использовать информационный общественный инструментарий, цифровую парламентскую дипломатию.
Александр Удальцов и Андрей Клемешев.
Президент БФУ Андрей Клемешев поднял тему взаимоотношений научного сообщества с европейскими странами. По его словам, ситуация сейчас настолько сложная, что нет возможности даже пообщаться с коллегами. «По Литве мы сейчас созвониться нормально мы не можем. Они боятся просто общаться по телефону. Или когда наши учёные передают какие-то сведения о тех или иных медико-биологических материалах, по которым когда-то работали — чуть ли не шпионская акция делается через наших водителей», — рассказал Клемешев.
Он предположил, что нужно делать ставку на европейскую молодежь, которая, по его мнению, менее подвержена русофобии. «Она менее подвластна манипуляциям в этом отношении. И наоборот, есть современные инструменты, соцсети, благодаря которым молодежь может общаться друг с другом. Вот это, я считаю, достаточно интересный канал, по которому могли бы выходить и думать, как с ними работать в этом отношении. И это касается в первую очередь как раз наших соотечественников», — отметил президент федерального вуза.
Он напомнил, что у БФУ был международный совет, но там практически никого не осталось. «Все они вышли. В том числе председатель был наш соотечественник из Нидерландов. Ему пришлось уйти, потому что он потерял бы просто работу, ему было заявлено, и он с нами связался, об этом сообщил. Молодёжь не так связана с этим. Она другая», — сказал он.
Положение соотечественников, переехавших или депортированных в Калининградскую область (куда власти не раз приглашали репатриантов и депортированных, демонстрируя, по всей видимости, широту калининградской души), не обсуждалось. Но напомним, что Госпрограмма переселения соотечественников действует в Калининградской области с 2007 года, за время её действия через регион прошло около 60 тысяч человек. В конце 2023 года бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял о планах привлечь в регион около тысячи репатриантов (это отдельная категория соотечественников, обозначенная президентским указом, для них действует облегченная схема переезда в РФ). В Калининградской области для них были введены особые, хоть и незначительные меры поддержки. Также в Калининградской области проживает несколько россиян, депортированных из Литвы и Латвии.
По состоянию на декабрь 2025 года в Калининградскую область переехало более 819 репатриантов, сообщала пресс-служба областного правительства.
«По числу переселившихся соотечественников Калининградская область стабильно входит в десятку регионов-лидеров. По сравнению с прошлым годом динамика положительная: количество переезжающих соотечественников увеличилось более чем в два раза, число репатриантов выросло в пять раз. При этом свыше 70% репатриантов прибыли из недружественных стран», — цитировала пресс-служба министра социальной политики Анжелику Майстер.
В правительстве напомнили, что в 2024 году были введены меры соцподдержки для репатриантов, а при центре «Соотечественник» открылась сервисная служба «Балтийский маяк». «Специалисты адресно сопровождают каждую семью, оказывают консультативную поддержку, помощь в трудоустройстве. В центр обращаются не только участники госпрограммы, но и граждане, только рассматривающие наш регион для постоянного места жительства, а также импатрианты. Большинство приехавших соотечественников трудоустроены», — сообщала Анжелика Майстер в декабре 2025 года.
Однако на деле ситуация с соотечественниками не такая радужная, а душа калининградцев не такая широкая. В конце мая 2026 года «Новый Калининград» рассказывал о ситуации с депортированными из недружественных Латвии и Литвы пожилыми россиянами, которые в настоящее время проживают в пос. Северный. В конце мая они получили уведомления от руководства центра «Соотечественник», что будут выселены из пункта временного размещения к ноябрю 2026 года. Позже им предложили оформить статус репатриантов, что позволило бы им, например, претендовать на жилье в маневренном фонде. Среди депортированных в основном пожилые люди, которые не имеют возможности найти высокооплачиваемую работу и купить квартиру. Некоторые из них хотели бы вернуться в страны бывшего проживания, поскольку там живут их близкие родственники.
Один из депортированных — журналист Владимир Водо — рассказывал, что необходимой поддержки от «Балтийского маяка» не получил. При этом значительная часть репатриантов, проходящих через Северный, — это русскоязычные граждане Германии. И, по информации Водо, расширить возможности для их размещения планируется как раз за счет депортированных.
Кстати, тот факт, что соотечественников никто не будет «водить в России за ручку», подтвердил руководитель АНО «Центр Переселения “Путь Домой” Анатолий Бублик, комментируя ситуацию, сложившуюся в Северном.
«В России только в двух регионах есть индивидуальное сопровождение переселенцев — в Псковской и Курганской областях, где при губернаторах есть уполномоченные по работе с соотечественниками, — рассказал Бублик, не упоминая при этом Калининград. — Но практика такая: ты живешь полгода во временном пункте, занимаешься своим статусом, а дальше сам». По его словам, после депортации из зарубежных стран гражданам РФ нужно самим решать свою судьбу, искать работу, жилье, претендовать на социальную пенсию и т.п.
При этом, по словам Анатолия Бублика, в Калининградской области депортированным бесплатно разрешили жить в Пункте временного размещения в Северном два года, что не является распространенной практикой для других регионов РФ.
На что могут рассчитывать соотечественники в Калининградской области.
Согласно ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом», к соотечественникам относятся:
— лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.
— соотечественниками за рубежом (далее — соотечественники) являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации.
— соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории РФ и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории РФ, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе:
— лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
— выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.
Из числа соотечественников выделяются те, кто может получить статус репатрианта. Это понятие введено с 1 января 2024 года Указом президента РФ от ноября 2023 года № 872.
Репатриант — это соотечественник, изъявивший желание принять участие в Госпрограмме в порядке, установленном Госпрограммой для репатриантов, из числа:
— граждан Российской Федерации, постоянно проживавших за ее пределами по состоянию на 24 февраля 2022 г. (дата начала СВО);
— лиц, добровольно оформивших выход из гражданства Российской Федерации;
— лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР;
— лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.
Депортированный — гражданин, принудительно выдворенный за пределы государства. Как отмечали в региональном министерстве соцполитике, нормативно-правовые акты, которые касаются депортированных, на федеральном уровне отсутствуют.
Меры поддержки в Калининградской области для участников госпрограммы переселения соотечественников (по информации сайта правительства региона):
— компенсация за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей;
— компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату госпошлины за оформление документов, определяющих правовой статус, на уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявлений о выдаче разрешения на временное проживание;
— получение за счет средств федерального бюджета подъемных (определяется с учетом величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем субъекте). В Калининградской области подъемные выплачиваются в размере двукратной величины прожиточного минимума.
Меры поддержки репатриантов:
— единовременная выплата в размере 32 тыс. рублей на человека;
— компенсация за аренду жилья в течение шести месяцев (не более 20 тыс. в месяц);
— компенсация расходов на медосвидетельствование — до 5 тыс. рублей на человека.
— на подтверждение образования, квалификации, ученых званий, полученных в иностранном государстве — до 10 тыс. рублей.
Меры поддержки депортированных:
— единовременная выплата в 10 тыс. рублей.
— содержание в Пункте временного размещения не более 6 мес.
Расходы на содержание депортированных составляют 1328 рублей в сутки. Из этих средств 913 рублей — расходы на временное размещение, 415 рублей — на трехразовое питание.
Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград», БФУ им. И. Канта.