Газ — только резерв: Лукашенко предложил переходить на отопление пеллетами

Глава государства в понедельник посетил реконструированный агросервис в Шкловском районе. Президенту доложили, что котельная в агросервисе работает на пеллетах.
«Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим», — сказал белорусский лидер, его слова привела БелТА.
Он напомнил, что в соседней Польше высокие цены на пеллеты, хотя они могли бы брать эту продукцию в Беларуси.
Лукашенко подчеркнул, что в республике большое количество своего древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать. В Беларуси умеют это делать, и заводов достаточно.
«Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива — только как резерв», — резюмировал Лукашенко.
Ранее глава государства уже говорил о том, что считает перспективным направлением производство древесных топливных пеллет и более широкое использование местных видов топлива для республики.
Президент отмечал, что пеллеты являются альтернативой природному газу, а горы древесных отходов должны быть переработаны.