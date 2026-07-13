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Газ — только резерв: Лукашенко предложил переходить на отопление пеллетами

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Беларуси надо настойчиво переходить на отопление древесными пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только как резерв, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

Глава государства в понедельник посетил реконструированный агросервис в Шкловском районе. Президенту доложили, что котельная в агросервисе работает на пеллетах.

«Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим», — сказал белорусский лидер, его слова привела БелТА.

Он напомнил, что в соседней Польше высокие цены на пеллеты, хотя они могли бы брать эту продукцию в Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что в республике большое количество своего древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать. В Беларуси умеют это делать, и заводов достаточно.

«Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива — только как резерв», — резюмировал Лукашенко.

Ранее глава государства уже говорил о том, что считает перспективным направлением производство древесных топливных пеллет и более широкое использование местных видов топлива для республики.

Президент отмечал, что пеллеты являются альтернативой природному газу, а горы древесных отходов должны быть переработаны.

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