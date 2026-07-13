Политолог раскрыл, кто одержит победу в конфликте США и Ирана

«Сейчас сложилась вязкая ситуация, которая может продолжаться еще какое-то время, но Трамп оказался в реальном тупике. Если он продолжит эскалацию, это ударит по его позициям. Если же он пойдет на серьезное соглашение с Ираном, то придется делать много уступок. Это будет воспринято американцами как капитуляция Штатов и поражение администрации. Иран буквально поставил Трампа на растяжку, и как выбираться из этой тяжелой ситуации, Белый дом, мне кажется, пока не понял», — поделился собеседник NEWS.ru.