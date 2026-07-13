Политолог раскрыл, кто одержит победу в конфликте США и Ирана

Эксперт пояснил, что напряженная ситуация в Ормузском проливе никуда не делась. Вашингтон и Тегеран продолжают наносить удары друг по другу, проверяют границы возможного и демонстрируют силу, хотя на самом деле идет переговорный процесс.
«Сейчас сложилась вязкая ситуация, которая может продолжаться еще какое-то время, но Трамп оказался в реальном тупике. Если он продолжит эскалацию, это ударит по его позициям. Если же он пойдет на серьезное соглашение с Ираном, то придется делать много уступок. Это будет воспринято американцами как капитуляция Штатов и поражение администрации. Иран буквально поставил Трампа на растяжку, и как выбираться из этой тяжелой ситуации, Белый дом, мне кажется, пока не понял», — поделился собеседник NEWS.ru.
Дудаков сомневается, что Дональд Трамп готов к полномасштабной эскалации с наземной операцией. До выборов в Конгресс остается всего три месяца, и президент вряд ли рискнет ввязываться в такую авантюру. В сложившихся условиях Иран, как считает аналитик, просто дожимает оппонента.
Администрация Трампа пытается сохранить лицо и наносит удары по иранскому побережью, но, по замечанию Дудакова, эти атаки никак не сказываются на контроле Тегерана над Ормузским проливом — он по-прежнему в руках иранцев. Эксперт также указал: чем ближе выборы, тем болезненнее для США будут последствия этого конфликта, особенно из-за роста цен на топливо.
По словам политолога, текущая инфляция серьезно бьет по рейтингам Трампа и Республиканской партии, ограничивая возможности президента. Дудаков полагает, что Тегеран намерен продержаться до выборов в Конгресс. Если победят демократы, пояснил американист, они создадут президенту США столько проблем, что ему придется забыть об Иране.
Ранее Иран дал четкий сигнал относительно будущего Ормузского пролива. В Тегеране заявили, что не позволят превратить эту стратегическую артерию в источник угрозы для собственной безопасности.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что действия Вашингтона, а именно разговоры о военном сопровождении судов, на деле лишь раскачивают ситуацию и демонстрируют стремление США поддерживать нестабильность в регионе.