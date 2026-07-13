Bloomberg: в Европе обсуждали условия начала конфликта с США

В марте датская телерадиокомпания DR сообщила, что в январе Дания под видом учений «Арктическая стойкость» готовилась к возможному нападению США на Гренландию. В частности, перебрасываемые на остров военнослужащие брали с собой взрывчатку и кровь, необходимые для ведения боя. Отмечалось, что Дания еще в начале 2025 года в ходе секретных переговоров обратилась за политической поддержкой к властям Франции, ФРГ и скандинавских стран для противодействия притязаниям Вашингтона. В частности, Дания могла рассчитывать на отправку нескольких сотен военных от Франции.