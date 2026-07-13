Bloomberg: в Европе обсуждали условия начала конфликта с США

Гренландия является частью Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предупредили Вашингтон о недопустимости захвата территории, подчеркнув необходимость соблюдения их территориальной целостности.
«Лидеры в Европе… готовились к немыслимому: что один член НАТО нападет на другого, что раскололо бы альянс… Европейские чиновники в частном порядке обсуждали, в какой момент их обязательства НАТО могут потребовать от них вступить в бой против США», — говорится в материале агентства.
По данным Bloomberg, ни одно из заявлений Трампа не вызвало у европейских союзников такого беспокойства, как его слова о возможности применения военной силы для захвата Гренландии. Позднее американский лидер заявил, что не будет использовать военную силу. Как отмечает агентство, эта ситуация потрясла союзников США и привела к глубокому недоверию к Вашингтону.
В марте датская телерадиокомпания DR сообщила, что в январе Дания под видом учений «Арктическая стойкость» готовилась к возможному нападению США на Гренландию. В частности, перебрасываемые на остров военнослужащие брали с собой взрывчатку и кровь, необходимые для ведения боя. Отмечалось, что Дания еще в начале 2025 года в ходе секретных переговоров обратилась за политической поддержкой к властям Франции, ФРГ и скандинавских стран для противодействия притязаниям Вашингтона. В частности, Дания могла рассчитывать на отправку нескольких сотен военных от Франции.