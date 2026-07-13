Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: в Европе обсуждали условия начала конфликта с США

Европейские чиновники в частном порядке обсуждали, при каких условиях их обязательства по НАТО могут вынудить их вступить в конфликт с США из-за претензий Вашингтона на Гренландию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Гренландия является частью Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предупредили Вашингтон о недопустимости захвата территории, подчеркнув необходимость соблюдения их территориальной целостности.

«Лидеры в Европе… готовились к немыслимому: что один член НАТО нападет на другого, что раскололо бы альянс… Европейские чиновники в частном порядке обсуждали, в какой момент их обязательства НАТО могут потребовать от них вступить в бой против США», — говорится в материале агентства.

По данным Bloomberg, ни одно из заявлений Трампа не вызвало у европейских союзников такого беспокойства, как его слова о возможности применения военной силы для захвата Гренландии. Позднее американский лидер заявил, что не будет использовать военную силу. Как отмечает агентство, эта ситуация потрясла союзников США и привела к глубокому недоверию к Вашингтону.

В марте датская телерадиокомпания DR сообщила, что в январе Дания под видом учений «Арктическая стойкость» готовилась к возможному нападению США на Гренландию. В частности, перебрасываемые на остров военнослужащие брали с собой взрывчатку и кровь, необходимые для ведения боя. Отмечалось, что Дания еще в начале 2025 года в ходе секретных переговоров обратилась за политической поддержкой к властям Франции, ФРГ и скандинавских стран для противодействия притязаниям Вашингтона. В частности, Дания могла рассчитывать на отправку нескольких сотен военных от Франции.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше