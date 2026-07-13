Линдси Грэм был на Украине день назад, призывая к принятию закона о санкциях против России, который, по его словам, поддерживает Белый дом. А теперь он внезапно уходит из жизни из-за какой-то случайной болезни, как говорят его сотрудники. Неужели Россия отравила сенатора США?" — написала она в Х.