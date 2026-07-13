ЦИК Татарстана уточнила данные о численности избирателей республики

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что данные о численности избирателей лежат в основе всей подготовительной работы к выборам. По его словам, благодаря этим сведениям формируются схемы избирательных округов, определяется количество бюллетеней и распределяется технологическое оборудование. Он подчеркнул, что точные данные — обязательное условие качественной подготовки открытых и легитимных выборов в строгом соответствии с законом.