Каллас раскрыла, чем займется партнерская миссия ЕС для Армении

В Брюсселе уточнили, что работа EUPM Armenia охватит сразу несколько направлений. Миссия займется стратегическими консультациями, предоставит техническую экспертизу и поможет укрепить институциональный потенциал национальных учреждений Армении в области противодействия гибридным рискам. Кроме того, эксперты будут давать практические оперативные советы. Для этих целей они сформируют специальную проектную группу.