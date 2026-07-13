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Каллас раскрыла, чем займется партнерская миссия ЕС для Армении

Совет ЕС по иностранным делам объявил о старте новой партнерской инициативы для Армении. Миссия, получившая название EUPM Armenia, официально начала свою работу после заседания в Брюсселе 13 июля.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пояснила, чем займутся европейские специалисты. «Эксперты ЕС окажут поддержку армянским властям в борьбе с киберугрозами и дезинформацией, а также в противодействии незаконным финансовым потокам», — заявила она.

Как уточняется в коммюнике Совета ЕС, миссия создана в рамках общей политики безопасности и обороны Евросоюза и не предполагает вмешательства во внутренние дела страны.

«Цель этой консультативной гражданской миссии — оказать поддержку армянским властям в повышении устойчивости страны к гибридным угрозам и способности противостоять меняющимся вызовам в области безопасности», — говорится в опубликованном документе.

В Брюсселе уточнили, что работа EUPM Armenia охватит сразу несколько направлений. Миссия займется стратегическими консультациями, предоставит техническую экспертизу и поможет укрепить институциональный потенциал национальных учреждений Армении в области противодействия гибридным рискам. Кроме того, эксперты будут давать практические оперативные советы. Для этих целей они сформируют специальную проектную группу.

В Брюсселе также подчеркнули, что EUPM Armenia — это «неисполнительная миссия и не будет участвовать в процессах принятия решений армянскими властями».