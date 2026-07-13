Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание антитеррористической комиссии

Выведение из строя указанной категории объектов, особенно в условиях осенне-зимнего периода недопустимы на территории всей страны и нашего региона. В связи с этим, требуется выработать и принять исчерпывающие меры, направленные на усиление режима антитеррористической защиты данных объектов, не допустить возникновение проблем, связанных со снабжением региона электричеством, теплом и продовольствием.