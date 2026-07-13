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Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание антитеррористической комиссии

Губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области и штаба Единого национального центра в Самарской области.

Источник: Правительство Самарской области

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего от атаки БПЛА, которой регион подвергся накануне.

На заседании в закрытом режиме рассмотрели вопросы реализации дополнительных мер по повышению уровня антитеррористической защищенности производственного комплекса, других объектов жизнеобеспечения — электроэнергетики, тепло и газоснабжения, а также защиты инфраструктуры региона от атак беспилотных воздушных судов.

Выведение из строя указанной категории объектов, особенно в условиях осенне-зимнего периода недопустимы на территории всей страны и нашего региона. В связи с этим, требуется выработать и принять исчерпывающие меры, направленные на усиление режима антитеррористической защиты данных объектов, не допустить возникновение проблем, связанных со снабжением региона электричеством, теплом и продовольствием.

подчеркнул Вячеслав Федорищев

«Наша задача, все, что мы делаем каждый день, — анализировать, смотреть, с тем чтобы становиться еще сильнее, и самое важное — защищать наших жителей и объекты производственного комплекса», — добавил губернатор.

Также в ходе заседания обсудили возможные дополнительные меры по стабилизации ситуации по топливообеспечению на территории Самарской области.

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