Беспрозванных обновил состав регионального совета по улучшению качества жизни

В Калининградской области обновили состав совета по улучшению качества жизни. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Беспрозванных 13 июля.
«Исключить из состава регионального совета Белозёрова Д. Г., Зайцеву И. К., Захарчица В. Н., Фёдорову Н. И.», — гласит один из пунктов указа.
Речь идёт о бывшем главе регионального минконтроля Денисе Белозёрове, экс-председателе областного объединения организаций профсоюзов Викторе Захарчице и главе Балтийска Нине Фёдоровой.
Новыми членами совета стали председатель «Калининградского областного объединения организаций профсоюзов» Виталий Виниславский, председатель постоянного комитета регионального заксобрания по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Екатерина Канаева, министр по муниципальному развитию и внутренней политике области Максим Коломиец, заместитель министра регионального контроля Никита Михалёв, министр цифровых технологий и связи Марат Фатхуллин и руководитель Государственной инспекции труда в Калининградской области Сергей Шерстнёв.
Наименование должности Романа Аранина изложили в следующей редакции — «председатель Калининградской региональной общественной организации инвалидов “Ковчег”, руководитель Региональной экспертной группы Национальной социальной инициативы». Должность Владимира Вуколова — «председатель Региональной ревизионной комиссии Регионального отделения Общероссийского общественного движения “Народный фронт “За Россию”” в Калининградской области».
Указ о создании регионального совета по улучшению качества жизни подписал бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов 30 ноября 2023 года. Он же был его председателем. В числе основных задач совещательного органа были указаны рассмотрение приоритетных проектов в социальной сфере, анализ результатов рейтинга качества жизни, который формирует автономная организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», и содействие во внедрении «регионального социального стандарта». В качестве «социального стандарта» в документе был обозначен комплекс управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг.