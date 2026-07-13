Беспрозванных обновил состав регионального совета по улучшению качества жизни

Указ о создании регионального совета по улучшению качества жизни подписал бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов 30 ноября 2023 года. Он же был его председателем. В числе основных задач совещательного органа были указаны рассмотрение приоритетных проектов в социальной сфере, анализ результатов рейтинга качества жизни, который формирует автономная организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», и содействие во внедрении «регионального социального стандарта». В качестве «социального стандарта» в документе был обозначен комплекс управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг.