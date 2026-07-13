Макрон призвал армию Франции готовиться к войнам будущего

«Да, мы должны готовиться к будущим войнам, но наша способность вести эти войны будет зависеть от того, насколько мы заслуживаем доверия сегодня. Именно современные войны мы должны выиграть. Наша сила заключается в том, чтобы удержать позиции на украинском фронте, в нашей способности быть там, где нас ждут наши партнеры — на Ближнем и Среднем Востоке, в нашей способности и дальше оставаться такими партнерами, какими мы себя задумывали в Африке. Именно наша способность удержать позиции в Индо-Тихоокеанском регионе определит, сможем ли мы справиться с вызовами 2030 года», — заявил Макрон.
Глава государства добавил, что в ближайшее время намерен представить свое видение национальной обороны на предстоящие 10 лет. Это произойдет во время празднования 150-летия Военной школы, где проходит обучение высший командный состав Вооруженных сил республики. В своей речи французский лидер также уделил внимание так называемой коалиции желающих, созданной по инициативе Парижа и Лондона для поддержки киевского режима в конфликте против России. Данное объединение он назвал «олицетворением способности европейцев взять судьбу в свои руки». По его словам, Европа «становится силой», которая, опираясь на суверенные решения государств, берет на себя ответственность за свою оборону.